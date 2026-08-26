Ivana Alawi, may bagong patutsada!

By DELIA CUARESMA
Balik-vlogging si Ivana Alawi.
Pero sa pagkakataong ito, wala siyang giveaway o karaniwang lifestyle content na madalas niyang ibahagi.
Sa halip, makikita ang aktres at content creator na nagre-repack ng relief goods.
Mukhang simpleng pagtulong lang sana ito, kung hindi dahil sa mensahe niya sa caption.
“Kamusta kayo, kamusta ang flood control? Yung bilyon-bilyong pondo?”
“Habang may mga Pilipinong nalulunod sa baha…. Sorry, hindi natin pwedeng kalimutan.”
Hindi doon nagtapos ang kanyang mensahe.
“Wag tayo gumawa ng ibang issue para matakpan yung mas importanteng issue.”
“May DAPAT MANGYARI.”
“Dapat MAY SOLUSYON.”
Diretso at mahirap hindi mapansin ang mensahe ni Ivana.
Lalo na’t patuloy na laman ng mga balita ang mga tanong at kontrobersiya tungkol sa flood-control program ng gobyerno.
Kapansin-pansin din ang timing ng kanyang post.
Ilang araw lamang ang nakalipas nang ipahayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) na pinagmulta nito ng P1 milyon ang isang online gaming company dahil sa isang promotional campaign na kinasasangkutan ni Alawi.
May kaugnayan ang isyu sa isang promotional campaign para sa umano’y giveaway ng 100 iPhone.
Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tengco, hindi kumuha ng approval mula sa regulator ang naturang kumpanya para sa promotion.
Inihayag din ng PAGCOR na nasa 12 hanggang 15 online content creators at influencers ang kinasuhan dahil sa pagpo-promote ng illegal online gaming platforms.
Hindi naman agad malinaw kung kabilang si Alawi sa mga kinasuhan.
Kaya naman mapapaisip ang ilan: May koneksyon kaya ang bagong post ni Ivana sa kamakailang kontrobersiya?
Tanging si Ivana lang ang makasasagot.