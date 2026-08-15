Viva HotBabes, may pa-concert!

By JUN NARDO
Magpapasabog muli ng kakikayan ang Viva HotBabes sa kanilang reunion concert na gaganapin sa October 23 sa New Frontier Theater!
Titled “Bulaklak: Viva HotBabes Reunion Concert,” gigisingin ng mga iconic sexy babes ng Viva ang natutulog na kalamnan ng kanilang mga fans!
Of course, ang hit song nila na “Bulaklak” ang nagmarka sa madalang pipol noong early 2000s.
Ilan sa kasama sa reunion concert ay sina Maui Taylor, Katya Santos, Andrea del Rosario, Ella V, Jennifer Lee at marami pang iba.
Maari na kayong mag-secure ng tickets simula sa August 29 at amuy-amoyin muli ang bulaklak ng Viva HotBabes sa concert na si GB Sampedro ang director.
Humanda sa pagkanta ng, “Bubuka ang bulaklak!”
Sanib-pwersa!
Magkasama ang Korean at Filipino talents sa mabagsik na action film na ipalalabas sa mga sinehan ngayong September na “The Guardian” directed by Jeong Jang Hwan ng “Street Rain, Save The Green Planet.”
Bida sa pelikula ang K-pop idol at Infinite vocalist, Nam Woo-hyun kasama si Park Eun-hye, an established Hallyu star best known for the epic drama series “Jewel In The Palace.”
Ang Filipino stars na kasama nila ay sina Wilbert Ross at Yassi Pressman.
Unang sabak ni Wilbert sa aksyon at aminadong nahirapan siya nung gawin ito.
E, nang matikmang gumawa ng romantic comedy series lalo na with love team Bea Binene, aba, mas feel niya raw ngayon ang rom-com.
May special role si Ashtine Olviga sa movie at ang iba pang Pinoy cast ay sina Eric Ejercito, Joko Diaz, Jeric Raval, Yumi at maraming iba pa.