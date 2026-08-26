LTO, ipinatawag si Niño Muhlach!

By DELIA CUARESMA
Ipinatawag ng Land Transportation Office (LTO) ang aktor na si Niño Muhlach kaugnay ng aksidenteng naganap sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal noong Linggo.
Batay sa ulat ng Antipolo Component Police Station, nawalan umano ng kontrol sa manibela si Muhlach kaya bumangga ang kanyang sasakyan sa ilang commercial establishment at isang motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada.
Isang pedestrian din ang nasugatan matapos mabundol ng sasakyan ng aktor.
Sa kanyang pahayag, inamin ni Muhlach na siya ang nagmamaneho ng sasakyan at sinabi niyang inaako niya ang pananagutan sa nangyari.
Ayon sa aktor, nakatulog siya nang sandali habang nagmamaneho dahil sa pagod.
Nilinaw din ni Muhlach na wala siyang naunang personal na pahayag na nagsasabing mechanical failure ang dahilan ng aksidente. Aniya, ang naturang impormasyon ay batay lamang sa paunang imbestigasyon ng pulisya.
“Gusto kong maging malinaw at tapat: buong pananagutan ko ang aksidente,” ani Muhlach.
Ipinaliwanag niyang siya mismo ang nagmaneho dahil day-off noon ng kanyang driver.
Nangako rin si Muhlach na sasagutin ang kanyang personal at legal na pananagutan, kabilang ang pangangailangan ng nasugatang pedestrian at pinsala sa mga establisimyentong tinamaan ng kanyang sasakyan.
Bilang bahagi ng imbestigasyon, inatasan ng LTO si Muhlach na humarap sa Intelligence and Investigation Division nito para sa pagdinig sa Biyernes.
Kailangan din niyang magsumite ng sworn explanation at mga dokumentong susuporta sa kanyang panig kaugnay ng mga alegasyong nakasaad sa show-cause order.
Maaari siyang managot sa paglabag sa mga batas at regulasyon ng LTO, kabilang ang reckless driving.
Posible ring masuspinde o mabawi ang kanyang lisensya kung mapatunayang isa siyang “improper person to operate a motor vehicle.”
Ayon kay LTO chief Markus Lacanilao, dapat tiyakin muna ng isang driver na kaya nitong manatiling alerto bago bumiyahe.
“Kung pagod o inaantok, hindi dapat piliting magmaneho dahil hindi lamang ang sarili niya ang nalalagay sa panganib kundi pati ang ibang motorista,” ani Lacanilao.
Habang hinihintay ang resulta ng imbestigasyon, inatasan ng LTO si Muhlach na isuko muna ang kanyang driver’s license.