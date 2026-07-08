Entertainment

Anjo Yllana iaapela ang P3.5-M danyos sa kaso ng TVJ: ‘May pinatay ba ako?’

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

Palaban pa rin itong si Anjo Yllana, huh!

Aba’y matapos mahatulang magbayad ng P3.5 milyong danyos kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya ng TVJ Productions e, ito, at nagrereklamong kesyo napakalaki raw nito!

Sa panayam niya kay Ogie Diaz, kinumpirma ng dating “Eat Bulaga” host na plano niyang iapela ang naging desisyon dahil para sa kanya, masyadong mabigat ang ipinataw na danyos.

“Masyadong mabigat kaya nga mag-a-appeal ako,” ani Anjo.

Ikinuwestiyon din niya ang bigat ng parusa, iginiit na wala naman umano siyang nagawang mabigat na krimen.

“Pakiramdam ko kasi, may pinatay ba ako? Meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Meron ba akong ni-rape? Meron ba akong binugbog?” saad niya.

Ayon kay Anjo, naglabas lamang siya noon ng kanyang saloobin at hindi niya inaasahang hahantong ito sa ganitong kalaking pananagutan.

“Hindi nga ako nagmura eh. Naglabas lang ako ng emotions. So baka too harsh, masyadong mabigat yung parusa,” dagdag pa niya.

Sinabi rin ng komedyante na muli siyang makikipagpulong sa kanyang abogado upang ihanda ang apela sa mas mataas na hukuman.

Kuwestiyon din niya ang batayan ng hinihinging danyos sa TVJ Productions.

“Although sabi nila damages sa kumpanya. So ibig sabihin kapag sinabi mong damage sa kumpanya, nalugi sila. Hindi naman nalulugi ang TVJ, so may gusto akong iklaro sa upper courts,” paliwanag niya.

Nag-ugat ang kaso sa isang TikTok livestream noong nakaraang taon kung saan sinabi ni Anjo na may umano’y “sindikato” na kumikilos sa loob ng “Eat Bulaga” at iginiit pa noon na, “Hindi ako takot sa TVJ.”

Hay, naku….

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