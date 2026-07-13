Maris Racal, may bagong BF?

By DELIA CUARESMA
Puma-pag-ibig nga bang muli si Maris Racal?
Kumakalat ngayon sa social media ang mga larawan ng award-winning actress na kasama ang isang misteryosong foreigner.
Sa mga larawang ibinahagi online, makikitang magkausap ang dalawa habang naghihintay sa tila isang lounge area. Nakangiti pa si Maris habang nakatutok ang tingin sa kanyang kasama, bagay na agad napansin ng mga marites sa social media.
May isa pang kuha kung saan magkasama silang nakatayo sa loob ng tila pampublikong sasakyan. Bitbit pa ng lalaki ang ilang bagahe, kaya lalong dumami ang hula ng netizens kung saan patungo ang dalawa.
Dahil dito, umani ng samu’t saring reaksiyon ang viral photos.
“‘Move on na talaga si Maris,'” sabi ng isang netizen.
“‘Boyfriend reveal na ba ‘yan?'” hirit naman ng isa.
May ilan ding nagpaalala na wala pang kumpirmasyon mula sa aktres at hindi pa rin nakikilala ang lalaking kasama niya.
Nanatiling tikom ang bibig ni Maris tungkol sa isyu at wala pa siyang inilalabas na pahayag kung sino ang foreigner na kasa-kasama niya.
Lalong naging usap-usapan ang mga larawan dahil ilang araw lamang ang nakalipas nang sabihin ni Maris na masaya siya para sa dating nobyong si Rico Blanco matapos itong manalo ng Best Supporting Actor sa 9th Eddys.
Dumalo silang pareho sa naturang awards night, ang una nilang public appearance matapos kumpirmahin ang kanilang hiwalayan noong 2024.