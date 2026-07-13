Entertainment

Anak ni Pokwang na si Malia, ayaw na makita ang amang si Lee O’Brian!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

Nagulat ang maraming netizens sa ibinahaging kuwento ni Pokwang tungkol sa anak nilang si Malia at sa dating partner niyang si Lee O’Brian.

Sa panayam ni Pokwang sa YouTube show ni Ogie Diaz, sinabi ng komedyana na tinanong niya mismo ang anak kung gusto pa nitong makita ang ama balang araw.

Ayon kay Pokwang, diretsahan ang naging sagot ni Malia.

“‘No. Why should I?’ ang sabi niya,” kuwento ng komedyana.

Sinabi pa ni Pokwang na ipinaalala niya sa anak na ama pa rin nito si Lee. Gayunman, nanindigan umano si Malia.

“‘You’re the one who provides for me,’ ang isinagot niya. Walang dagdag o bawas, iyon talaga ang sinabi niya,” ani Pokwang.

Kahit ganoon ang naging tugon ng anak, sinabi niyang hindi niya ito pipigilan kung sakaling magbago ang isip nito sa hinaharap.

Ipinaalam daw niya kay Malia na handa siyang suportahan ito kung dumating ang panahong gusto nitong makilala o makasama ang ama.

Ngunit ayon kay Pokwang, umiyak lamang ang anak at sinabi nitong wala umano itong nakikitang pangangailangan na makipagkita kay Lee.

Matatandaang naghain si Pokwang ng deportation case laban kay Lee O’Brian noong 2023. Noong Abril 2024, kinumpirma ng Bureau of Immigration na na-deport na ang American actor at tuluyan nang umalis ng Pilipinas.

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