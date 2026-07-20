Heart Evangelista, patuloy ang pamamayagpag!

By JUN NARDO
Sampal sa mukha ng mga patuloy na nang-iintriga at naiinggit sa fashion icon na si Heart Evangelista dahil may bagong achievement na naman itong nakuha bilang Top Celebrity Voice ng Haute Couture Week generating 7.5 million US dollars in Media Impact Value!
Kinabog lang naman ni Heart ang Hollywood singer-actress na si Jennifer Lopez na number 2 with 1M US dollars habang ang number 3 ay si Esha Gupta with 1.7 million US dollars!
Kaya naman ‘yung mga mahilig magpatama kay Heart na kesyo feeling sikat, trying hard, well, hindi kayo uubra sa bagong milestone na ito ni Heart na international fashion world sweetheart na nga kung maituturing!
As they say, you can never put a good man – or woman – down!
Yun na!
Pwedeng manood!
Welcome si Yasser Marta, ang boyfriend ng VMX star na si Robb Guinto, sa kanyang gagawing special show sa Viva Café na “Solid Gold: The Robb Guinto Experience” sa July 19.
Siyempre pa, song and dance si Robb sa sexy show kung saan makakasama niya ang iba pang VMX stars na sina Roxanne de Vera, Margaret Sison, Paula Santos at Aila Cruz.
E, siyempre dahil nga VMX, tiyak na mainit na sexy show ang mapapanood ng lahat!
Sabi nga ni Robb e, “pasabog” nga raw ang mga numbers niya sa show!
Isa si Robb sa matagumpay na VMX star na kinahumalingan ng subscribers at nakatawid siya sa mainstream projects gaya ng “Black Rider” ni Ruru Madrid at semi-regular siya ngayon sa comedy show na “Pepito Manaloto.”
Lasapin ang panggiling at pang-akit ni Robb!
Pero teka, kayanin kaya ni Yasser manood? Abangan!