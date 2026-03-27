Aiko at Onemig, kasal na lang ang kulang!

By ROWENA AGILADA
Annulled na pareho ang kasal nina Aiko Melendez at Onemig Bondoc sa kanilang ex-spouses. Twice ikinasal si Aiko. Una kay Jomari Yllana at pangalawa kay Martin Jickain.
Si Jomari ang tatay ni Andre, panganay na anak ni Aiko. Si Martin naman ang tatay ni Marthena, pangalawang anak ni Aiko.
Kasal na lang ang kulang sa relasyon nina Aiko at Onemig. Inseparable sila. Anytime na gusto nilang magpakasal ay puwedeng-puwede na. Anila sa kanilang Tiktok Live, darating din sila du’n. Abang-abang na lang.
Short film
By the way, nag-produce sina Aiko at Onemig ng short film tungkol sa kanilang love story. Titled “Kapag Humupa Na Ang Init,” mapapanood ito sa YouTube channel ni Aiko on April 2.
Mapapanood naman ang trailer drop on March 29. This is directed by Tom Nava and Ronald Guyo who also wrote the script. Si Aiko naman ang nag-compose ng theme song na title rin ng kanilang short film.
Aniya, kapag tinangkilik ito, magpo-produce sila ni Onemig ng full-length movie na tampok silang dalawa.
Merchandise
May mga OneKo merchandise din for sale sina Aiko at Onemig.
May mga black and white t-shirts, caps and tote bags na may design na mukha nilang dalawa. Limited edition lang ang mga ito at puwedeng mag-place ng order sa
09681245542.
Sana
Nabanggit nga pala ni Aiko na dapat sana raw ay naging stepmom niya si Dina Bonnevie. Crush ito ng kanyang papa (the late actor Jimi Melendez). Nagkatrabaho ang mga ito sa isang pelikula.
Hindi lang nakapanligaw ang papa niya dahil that time ay boyfriend ni Ms.D si bossing Vic Sotto.
Ani Aiko, ang ganda sana ng stepmom niya. “Super love ko si Ms. D na isa sa pinakamatalinong artista natin.”