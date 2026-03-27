Carlo Aquino, bakit naudlot ang pag-migrate sa US?

By RUEL J. MENDOZA
Minsan na raw naisip ni Carlo Aquino na talikuran ang showbiz at mag-migrate na lang sa Amerika.
Ayon sa aktor, kahit daw marami siyang trabaho noong mid-2000s, karamihan daw ay mga indie films ang ginagawa niya tulad ng “Tuli,” “Carnivore” at “Sa Aking Pagkagising Mula Sa Kamulatan.”
Feeling niya ay nababad na siya masyado sa indie at nawawala na siya sa mainstream.
That time, naisip raw niya na pumunta na lamang sa Amerika.
“Parang ‘Mag-Amerika na lang kaya ako? Magpa-adopt ako sa uncle ko na nasa Amerika? Kaya ko naman mag-manual labor, kaya ko mag-fast food,’” pag-alala ni Carlo.
Nagkaroon pa raw siya ng sideline business na pagpi-print at pag-i-install ng tarpaulins.
Nanghihiram pa raw siya ng mga gamit sa kanyang pinsan sa San Juan bago kunin ang tarpaulin sa bahay nila at pupunta sila sa iba’t ibang lugar, katulad ng Cavite at San Andres sa Quezon para mag-install ng tarpaulins.
Pero hindi na rin daw tinuloy ni Carlo ang pagpunta sa Amerika. Na-realize niya na may misyon siya bilang artista.
“Nandidito ka para makapagbigay ng inspirasyon, ‘yung makapagparamdam sa mga tao,” sey pa ng award-winning actor na kinasal sa aktres na si Charlie Dizon noong 2024.
Tama nga ang desisyon ni Carlo, dahil kinalaunan ay punumpuno na muli ang schedule niya.
At nakabalik siya sa mainstream.