Maine, masama lang daw ang pakiramdam kaya absent sa Atayde party!

By DELIA CUARESMA

Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang pag-a-absent ni Maine Mendoza sa joint birthday celebration ni Ria at amang si Art Atayde.

Umabot na nga sa punto na may haka-haka na hiwalay na diumano si Maine sa kapatid ni Ria, ang actor at congressman na si Arjo Atayde.

Ang iba namang atat na fans e, agad binuhay ang lumang ugnayan ni Maine at Alden Richards, na dating sumikat bilang AlDub.

Pero ito na nga mga mars. Ayon sa opisyal na pahayag ng press relations officer ng mga Atayde, nagkasakit lang naman daw ang aktres kaya wala ito sa nasabing family event.

“She wasn’t feeling well that day,” palki umano ni Chuck Gomez sa ulat ng ABS-CBN News.

Ang tanong: ma-satisfy na kaya ang mga faney sa explanation na ito?

Humupa na kaya ang tension sa social media at maibalik ang usap sa fuel crisis?

Aba’y ewan po.

Kung tutuusin e, latest mitsa lang ang absence ni Maine sa piging sa usapang hiwalayan nila ni Arjo.

Una nang napansin ng publiko na noong birthday ni Maine noong March 3, wala siyang post na kasama ang kanyang asawa.

Nang mag-post naman si Maine ng mga larawan noong March 5, wala pa rin si Arjo sa mga kuha, ni hindi niya ito binanggit sa caption.

Hindi rin nakaligtas sa mga tanong ng netizens ang trip ng host-actress sa Vietnam kasama ang kanyang mga kaibigan noong March 14.

Anila, birthday trip wala si Arjo?

Anyway, basta hangga’t hindi hayagan nagsasalita either si Maine or si Arjo mismo sa usap e, patuloy ang mga marites sa kanilang ispekulasyon.

Yun na!

