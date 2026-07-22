‘Silenced Nights,’ aarangkada sa Toronto!

By JUN NARDO
Sobrang saya ng mga nasa likod ng “Silenced Nights” dahil magkakaroon ng world premiere sa Toronto International Film Festival ang pelikula bilang unang Filipino Film na bahagi ng Platform Selection.
Ang balitang ito ay ibinahagi ni Atty. Joji Alonso, isa sa mga producers ng film, sa kanyang Facebook page.
Ang alam namin, tungkol ito sa extrajudicial killings at pinagbibidahan ni Nico Antonio kasama ang mga bigating bituin gaya nina Lotlot de Leon, Ina Feleo at iba pa mula sa direksyon ni Law Fajardo.
Ayon kay Atty. Joji, makikipaglaban ito sa 11 films at ang winner ay makakakuha ng 20,000 Canadian Dollars at dahil non-English language film, “It is also an Oscar qualifying award for Best International Feature Film.”
Congratulations, “Silenced Nights” and good luck!
Pasado!
Pasado kay Dina Bonnevie ang akting ng baguhang si Jason David na kasama niya sa pelikulang “40 Days” under LVD Productions.
Nakausap ng media si Jason na isa palang kontesero at modelo. Anak din siya ng isang artist na bihira nang lumabas sa showbiz ngayon kaya naman ang anak naman niya sa susubok sa larangang pinasukan niya.
Naging paborito sa socmed si Jason dahil nakasama niya ang komedyanteng si Esnyr sa digital series nito. Naging malapit din sila sa isa’t isa at naging komportable sa shoot nila.
Sa “40 Days” na tapos nang gawin ni direk Louie Ignacio, honored siyang makasama ang veteran stars gaya nina Lotlot de Leon, Elizabeth Oropesa, Snooky Serna at Dina Bonnevie.
Kasama rin ni Jason ang ka-loveteam niyang si Yvone Asher na bukod sa showbiz e, handa ring sumabak sa beauty pageants!