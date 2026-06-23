‘The Silent Noise’ wagi sa Global OTT Awards!

By DELIA CUARESMA
Nagwagi ang “The Silent Noise” ng ABS-CBN Studios at Prime Video sa Global OTT Awards 2026 na ginanap sa South Korea nitong Sabado, June 20.
Iniuwi ng programa ang Best Asian Content award, na nanguna sa mga entry mula Thailand, Japan, China, at Taiwan.
Lubos ang pasasalamat ng direktor nitong si Onat Diaz na tumanggap ng naturang parangal.
Aniya, “Winning this award will be very meaningful and encouraging for our team in the Philippines because it reaffirms our belief of fearlessly telling our stories with much passion, and create genuine interactions with our audiences that will cut across borders in different territories.”
Ito ang kauna-unahang panalo ng Pilipinas sa Global OTT Awards pati sa Best Asian Content category nito.
Samantala, isa rin sa mga nominado ang lead star nitong si Angelica Panganiban para sa Best Lead Actor (Female) category, kasabay ang iba pang premyadong aktres mula South Korea, Japan, at China.
Kinilala ng Global OTT Awards ang mga platform, creators, at programa na nangunguna sa streaming media sa larangan ng drama, variety, at music sa pamamagitan ng 14 competitive categories at limang invitational categories.
Tampok din sa collab serye ng ABS-CBN Studios at Prime Video sina Zanjoe Marudo, Mylene Dizon, Zaijian Jaranilla, Mutya Orquia, at bagong child star na si KD Omalin.
Nakakuha ng solid viewership ang 10-episode mystery-thriller limited series at naging isa most-watched shows ng Prime Video PH matapos ang premiere nito noong March.
Napapanood ang “The Silent Noise” ng ABS-CBN sa Prime Video at available rin ito sa mahigit 240 countries at territories worldwide, kabilang ang Australia, Canada, United Kingdom, New Zealand, at United States.