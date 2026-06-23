Beauty queen law student Shannon Sizon, magpapaka-daring!

By DELIA CUARESMA
Mula sa mundo ng pageantry, tuluyan nang sumabak si Shannon Sizon sa paggawa ng mapangahas na pelikula sa VMX.
Nakilala si Shannon bilang first runner-up ng Miss Grand Philippines 2023, kung saan ginamit niya ang pangalang Shanon Tampon.
Bago ito, nakoronahan siyang Miss Caloocan City 2019 at naging kandidata rin sa Binibining Pilipinas 2021.
Beauty and brains si Shannon na nag-aaral rin ng pagka-abogasiya!
Pero inamin ni Shannon na tigil muna siya sa pag-aaral dahil ayaw niyang sayangin ang opportunity maging sikat na VMX star.
Ipinaliwanag din ni Shannon kung bakit pinalitan niya ang kanyang screen name.
“Yung Sizon ay maiden name ng mother ko. Pinalitan namin para magkaroon ako ng bagong identity bilang actress at hindi lang maalala bilang beauty queen,” aniya.
Suportado rin ng kanyang pamilya ang kanyang bagong career path.
Ayon kay Shannon, kasama pa niya ang kanyang ina sa contract signing niya sa VMX at ito rin ang unang nagbasa ng script ng pelikula niyang “Siping.”
“Ang sabi lang sa akin ni Mother, ‘Bahala ka. You’re old enough to know what you want.’ Nang makita niya ang script at kontrata, sinabi niyang maganda naman ang kuwento kaya go siya,” kuwento pa ni Shannon.
Hindi rin ikinaila ni Shannon na inspirasyon niya ang beteranang sexy actress na si Rosanna Roces.
“Para sa akin, siya ang definition ng maganda, sexy at gorgeous. Gusto kong maging next Rosanna Roces ng generation ko,” pahayag niya.
Mapapanood si Shannon sa “Siping,” isang romance-drama na umiikot sa pag-ibig, tukso at komplikadong relasyon.