Elizabeth Oropesa: ‘Hindi baleng hindi marunong umarte basta hindi mayabang!’

By JUN NARDO
Walang problema ang veteran actress na si Elizabeth Oropesa na makipagtrabaho sa mga young stars ngayon.
E, sa tagal niya sa showbiz, alam niya na kung paano makisama sa kahit sino. Kumbaga e, sanay na! Kahit may attitude o wala ang isang young star, wala siyang problema. Kaya niyang sakyan ito.
Sey nga niya sa amin, “Marunong naman akong makisama. Ang sa akin lang, hindi baleng hindi masyadong marunong umarte basta magalang at hindi mayabang!”
May bagong pelikula si Elizabeth. Ito ang “40 Days” ng LVD Management Corporation.
Suspense-thriller ito at katatapos lang ng storycon.
Aniya, “Excited ako sa pelikula kasi iba-iabng artista mga kasama ko rito. May mga bata at may mga kaidaran ko rin!”
Sa pelikulang ito na ididirek ni Louie Ignacio, makakasama ni Elizabeth sina Dina Bonnevie, Snooky Serna, Lotlot de Leon, Lloyd Samartino at baguhang stars na sina Jayson David, Yvonne Asher, Diego Gutierrez at Franchesca.
Nagbebenta!
Nagbebenta na raw ng kanyang mga gamit ang isang producer dahil nalugi umano siya sa ginawang projects.
E, hindi naman kasi box-office stars ang ginawa niyang bida sa ginawang movie kaya hindi kinagat ng tao!
Fabulous pa naman ang pasok sa showbiz ng producer na ito. Talagang pangmayaman ang dating niya!
‘Yun nga lang, kinapos na ng budget kaya hindi nagtuluy-tuloy ang paggawa ng movies. Kailangan muna niyang makagawa ng pera nang sa gayon, maipagpatuloy ang paggawa ng pelikula!
Maging careful na nga lang siya sa projects na gagawin!