Isabel Santos, nainip kay John Lloyd Cruz?

By ROWENA AGILADA
Hindi naman siguro si Ellen Adarna ang dahilan ng diumano’y pagkakalabuan ng relasyon nina John Lloyd Cruz at Isabel Santos.
May cryptic posts kasi si Isabel na hinala ng netizens ay patungkol sa relasyon nila ni JLC.
Aniya, never siya naging masaya sa nakaraang six years na birthday celebrations niya. Hindi naman nag- elaborate si Isabel kung bakit.
Nainip?
Hinala ng netizens, nainip na si Isabel sa kahihintay sa marriage proposal ni JLC. Gano’n ang nangyari sa relasyon nina JLC at Angelica Panganiban. Nainip ang huli sa marriage proposal ni JLC.
Not the marrying type kasi si JLC. Humopia rin si Ellen na pakakasalan siya ni JLC noong nagkaanak sila, si Elias. Pero hindi ‘yun ginawa ni JLC.
Kasado na
Kasado na ang sitcom na pagsasamahan nina Ellen at JLC with Rufa Mae Quinto and Bayani Agbayani. Co-producer si JLC.
Could it be the reason why nagkakalabuan diumano sina JLC at Isabel?
Dapat bang kabahan si Isabel kahit sinabi pa ni Ellen na wala siyang binabalikan na exes?
Ayaw!
Wife ng brother ni Bea Alonzo ang isang anak ni Bayani Agbayani. Pero aniya, never siya nagtanong kay Bea tungkol sa naudlot na kasal nito at ni Vincent Co.
Ayaw niya makialam. Kung sina Bea at Vincent nga raw hindi nagsasalita, mas ayaw niya, ani Bayani. Tama naman. Kung anuman ang nalalaman ni Bayani, quiet na lang siya para no talk, no intrigue.