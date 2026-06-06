Sigaw ng mga kabataan: ‘Nasaan ang Hydra?’

By DELIA CUARESMA
Matindi ang ingay sa social media ngayon tungkol sa opisyal na mainstream screening ng “Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan” ni Dustin Celestino na unang pinalabas noong Oktubre 2025 sa Cinemalaya.
Maingay ang sigaw ng mga kabataan at estudyante na sana’y dumami pa ang mga sinehan na magpapalabas ng political-drama na ito na pinagbibidahan nina Zanjoe Marudo, Mylene Dizon, Jojit Lorenzo, Nanding Josef, at Dolly de Leon.
Napapanahon ang “Hydra” lalo na ngayong maraming hinaharap na pagsubok ang bansa at ang mga mamamayan lalo na sa estado ng ekonomiya at pulitika dito sa Pilipinas. Mapangahas ang pelikula sa pagsiwalat ng mga realidad ng socio-cultural at political conflicts at kung paano nito naaapektuhan ang buhay at moralidad ng mga tao.
Layunin ng mga guro at estudyante na ipapanood ito sa kanilang mga mag-aaral upang malaya nilang mapag-usapan sa paaralan ang mga isyung panlipunan na tinatalakay ng pelikula. Kasabay nito ang pagnanais na mas palawakin ang diskurso tungkol sa demokrasya, hustisya, at karapatan ng mamamayan sa gitna ng lumalalang isyung panlipunan.
Pero paano nga ba ito mapapanood kung iilan lamang na mga sinehan ang handang mag-screen nito? Sa gitna ng mainit na diskurso, nananatiling panawagan ng kabataan ang mas malawak na distribusyon ng pelikula upang mas maraming Pilipino ang makasaksi sa mensahe ng “Hydra”.
Yun na!