Bea Alonzo balik-social media, iniintriga: Bakit walang singsing?

By DELIA CUARESMA
Akala ng lahat, naka-social media break si Bea Alonzo for good.
Tahimik ang aktres nang ilang linggo, walang post, walang update, walang paramdam.
Pero sIyempre sa showbiz, walang forever na tahimik.
Bigla na lang nag-IG comeback ang ate mo!
Nag-upload si Bea ng photo dump mula sa kanyang Europe trip. Puro ito mga candid shots na parang “I’m okay, just living life” ang peg.
Walang drama sa caption, walang paliwanag, parang casual travel flex lang.
Kaso alam mo naman ang netizens, hindi lang mata ang gamit, pati magnifying glass.
Hindi pa man tapos ang scroll, may napansin agad ng mga chismosa online. Chorus nila: “Nasaan ang engagement ring?”
Boom. Dun na nagsimula ang lahat.
Sabay-sabay ang tanong:
“Uy, tuloy pa ba?”
“Anong nangyari kay Vincent?”
“May wedding pa ba o wala na?”
Siyempre, mas lalo pang uminit ang usapan dahil matagal nang may bulung-bulungan tungkol sa umano’y wedding plans na hindi raw natuloy gaya ng inaasahan, kabilang pa ang tsismis na sa Spain dapat ang ceremony.
Pero hanggang ngayon walang linaw. Walang kumpirmasyon. Walang denial.
Kaya ang nangyayari? Fill-in-the-blanks ang buong internet.
At fair din naman: hindi automatic breakup ang “walang singsing.” Baka naiwan lang. Baka tinamad isuot. Baka nasa jewelry pouch lang habang nag-e-Europe aesthetic.
Pero sa mundo ng celeb chika? Timing is everything. At kahit maliit na detalye, nagiging malaking headline.
Ang interesting pa: habang trending ang IG comeback niya, lumalabas din na balik-work mode si Bea.
May mga photos na kumakalat na nasa set siya ng GMA series na “Whispers From Heaven”, na para bagang sinasabi: trabaho muna, ingay later.
Oh, well…