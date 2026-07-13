CapEath, araw-araw pinupusuan!

By DELIA CUARESMA
Talaga namang filed under “favorite” ng viewers ang romantic drama series na “You’re My Favorite Song” na since day 1 ay pinupusuan on-air at online.
Bukod kasi sa mataas na rating ng seryeng pinagbibidahan nina Caprice Cayetano, Heath Jornales, Marco Masa, at Clifford, trending din ito lagi online.
Umabot na rin sa more than 100 million views across all social media platforms ang “You’re My Favorite Song.”
Ang sikreto? Ang matinding chemistry ng mga bida!
Ngayon ngang back to his schoolboy era na si Miguel (Heath), di magkamayaw ang CapEath shippers dahil mas maraming nakakakilig na eksena ang mapapanood sa pagitan nila ni Angel (Caprice).
Pero siyempre, di papatalo ang CapCo at CapFord shippers.
Marami rin ang kinikilig sa love-hate relationship nina Angel at Calix (Clifford).
Totoo kaya ang hula ni Raviel (Lee Victor) na nahuhulog na ang kaibigan niya sa kaklase nilang si Angel?
E si Zion (Marco), tuloy-tuloy kaya ang pagiging green flag as the friend Angel can count on? May chance kaya na maging more than friends sila ni Angel?
Naku, mag-ingay na, Team CapEath, Team CapCo, at Team CapFord!
Mapapanood ang “You’re My Favorite Song” weekdays, 4PM sa GMA Afternoon Prime.