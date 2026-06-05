Francine Diaz, maldita nga ba?

By ROWENA AGILADA
May attitude nga ba si Francine Diaz?
Nagsimula ang tsika sa “Showbiz Update” ni Ogie Diaz nang mapag-usapan ang isang girl na nakatrabaho ni Sassa Girl sa isang pelikula.
Although wala binanggit na pangalan, hula ng mga netizens ay si Francine ang tinukoy ni Sassa Girl.
Diumano, nagdadabog ito sa set. Parating nakasimangot at pairap-irap pa.
Isang netizen ang nag-comment na maldita nga raw si Francine. Bait-baitan lang kapag alam na may nakatutok na kamera.
Mahilig nga raw itong sumimangot, kaya “Simang” ang tawag nila dito.
May nagtanggol naman kay Francine na baka wala lang ito sa mood o baka may pinagdaraanan lang noong time na yun, kaya napagkakamalan na maldita.
Wish magkaayos
Pamangkin ni Jojo Abellana si Carla Abellana na anak ng kapatid niyang si Rey “PJ” Abellana.
Aniya sa vlog ni Morly Alinio, wish niyang magkaayos na ang mag-ama. Matagal nang hindi nagkikita at walang communication sina Rey at Carla since naghiwalay sina Carla at Tom Rodriguez.
Ani Jojo, hindi nagustuhan ni Carla na sa isang interbyu kay Rey ay sinabi nito ang tungkol sa “one night stand” issue kay Tom.
Nang tanungin ni Morly kung may kinalaman ba sa pera ang dahilan ng hiwalayan nina Carla at Tom, ani Jojo, kung sakali man, puwede namang gawan nila ‘yun ng paraan dahil pareho naman silang may trabaho.
Ayon kay Jojo, never nagkuwento si Carla tungkol sa hiwalayan nila ni Tom.
Aniya pa, sa mga naging ex- partner ni Carla, pinakagusto niya si Tom. Okay ang ugali nito kumpara sa ibang exes ni Carla.
Wish ni Jojo na forever na ni Carla ang second husband niyang si Dr. Reginald Santos. He is happy for her kahit walang inimbita sa pamilya Abellana noong wedding nina Carla at Dr. Reginald.