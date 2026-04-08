Yasmien Kurdi, nagsampa na ng reklamo sa DepEd sa isyung bullying ng anak

By DELIA CUARESMA
Nagsampa na ng pormal na reklamo ang aktres na Yasmien Kurdi at ang kanyang asawang si Rey Soldevilla Jr. sa Department of Education kaugnay sa umano’y pambubully sa kanilang anak na si Ayesha Zara.
Sa isang social media post, ibinahagi ni Kurdi na ginawa nilang pampubliko ang kanilang reklamo para sa kaalaman ng madla.
Matataandaang nangyari ang insidente noong Disyembre 2024 sa dating paaralan ng bata, ang Colegio San Agustin-Makati.
Ayon sa aktres, na “ganged up on” at “targeted” ang kanyang anak ng ilang kaklase. Kabilang sa mga alegasyon niya ay pinigilan umano itong makalabas ng classroom, hindi pinakain sa break, at pinilit magsabi ng “10 negative things” tungkol sa sarili.
Sa parehong post, nagpasalamat si Kurdi sa mga tumulong sa kanila.
“As her parents, we will always stand by her and protect her,” aniya.
Binigyang-diin din niya na hindi lang ito tungkol sa isang bata kundi sa pananagutan ng mga paaralan.
Iginiit din niya ang kahalagahan ng Republic Act No. 10627 o Anti-Bullying Act, na nag-uutos sa mga paaralan na aksyunan ang ganitong kaso.
Dahil sa nangyari, inalis ng pamilya si Ayesha sa paaralan at ngayon ay naka-homeschooling na habang sumasailalim sa therapy.
Nanawagan din si Kurdi sa ibang magulang at estudyante: magsalita at huwag matakot.
Para sa maraming ina, ang kwento niya ay paalala na kailangang bantayan at pakinggan ang mga anak, lalo na kung may pinagdadaanan sa school.