Tahimik pero obvious! Zild ng IV of Spades at Maloi ng BINI, usap-usapan ang closeness!

By DELIA CUARESMA
Mukhang unti-unti na ngang ibinubukas sa publiko nina BINI Maloi Ricalde at IV of Spades member Zild Benitez ang kanilang ugnayan matapos kumalat sa social media ang mga video nilang magkasama sa isang family event.
Sa isang viral clip, makikitang dumalo si Zild sa kasal ng pinsan ng BINI member. Mas lalo pang uminit ang espekulasyon nang makita siyang kumakanta at nakikisaya sa reception, kung saan nakipag-jamming pa ang ilang kaanak ni Maloi sa stage.
Isa pang video na in-upload ng isang Reddit user ang nagpakita kay Zild na kumakanta ng “Hallelujah,” na agad umani ng atensyon online. Ayon sa caption ng nag-post: “Mukhang hard launch na ‘to ni Maloi at Zild.”
Hindi nagtagal, umani ito ng samu’t saring reaksyon mula sa netizens. May mga tila hindi natuwa sa ugnayan ng dalawa, habang ang iba naman ay iginiit na hayaan na lamang kung saan masaya ang mga ito.
May isang komento pa na nagsabing, “Pababaan ng standards sa lalake pero yung kalaban mo BINI girls,” habang isa naman ang nagsabi ng pagkadismaya at paglayo muna sa updates tungkol kay Maloi dahil sa “nakakasawang” makita silang magkasama.
Matagal nang laman ng usap-usapan online ang di umano’y namamagitan sa dalawa, lalo na matapos silang maispatan na magkasama sa La Union.
Sa kabila ng ingay sa social media, nananatiling tikom ang bibig nina Maloi at Zild at wala pa ring inilalabas na kumpirmasyon o paglilinaw tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon.
Well…