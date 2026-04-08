BINI, magpapakitang-gilas sa Coachella ngayong Sabado!

By DELIA CUARESMA
Handa nang gumawa ng kasaysayan ang girl group na BINI sa kanilang inaabangang performance sa Coachella Valley Music and Arts Festival na magaganap nang live sa Indio, California!
Mangyayari na ito ngayong Sabado (Abril 11), 7:15 AM PHT (Philippine time).
Itinuturing itong isang malaking milestone para sa musikang Pilipino sa world stage.
Of course, maaari kang magbigay ng suporta sa BINI sa panonood nang libre sa Coachella YouTube channel.
Hanapin lang ang Mojave Stage livestream.
Dapat lang na bigyang suporta sina Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna, at Sheena dahil nga ibibida nila ang OPM sa isa sa pinakamalaking music festivals sa buong mundo.
Nakatakda naman ang ikalawa nilang performance sa umaga ng April 18 (PHT).
Susundan ng Coachella debut ng grupo ang paglunsad ng kanilang “Signals” EP, na magaganap na sa Huwebes (Abril 9), 9 PM PHT. Nakapaloob dito ang anim na kanta, kasama ang mga inaabangang “Blush,” “Tic Tac Toe,” “Sugar Rush,” at “Step Back,” at ang mga nauna nang inilabas na “Unang Kilig” at “Honey Honey” na umani na ng milyon-milyong streams sa Spotify.
Pagkatapos naman ng kanilang Coachella performance, magiging bahagi ang BINI ng “Global Spin Live” ng GRAMMY Museum sa Abril 21.
Nitong Marso 31, dumalo rin ang nation’s girl group sa isang NBA game para sa pagdiriwang ng Filipino Heritage Night na pinangunahan ng Los Angeles Clippers.
Samantala, iniimbitahan ng ABS-CBN record label na Star Music ang Blooms na magbahagi ng kanilang reaction sa Coachella performance ng BINI.
Join na dahil iri-repost ang mga ito ng Star Music sa social media.
Kailangan lang mag-post ng reaction video at gamitin ang #Coachella_BloomsReact at i-tag ang @StarMusicPH at @bini_ph.
Abangan ang Coachella debut ng BINI ngayong Biyernes (Abril 10), 4:15 PM PDT o Sabado (Abril 11), 7:15 AM PHT.