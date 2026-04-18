Ritz Azul, ipinagdiwang ang pregnancy: This one is very special to us

By DELIA CUARESMA
Ilang buwan matapos ipahayag ang kanyang pagbubuntis, muling nagbahagi ng masayang update ang dating aktres na si Ritz Azul sa social media, this time, bilang pagdiriwang ng kanyang journey bilang soon-to-be mom.
Sa kanyang Instagram, ibinida ni Ritz ang kanyang maternity photos na kuha ni Paolo Nierves, kung saan kapansin-pansin ang kanyang glow habang hawak ang baby bump.
Kalakip nito ang kanyang emosyonal na pahayag: “Blessing. This one is very special to us.”
Ibinunyag din niya kung gaano katagal nilang hinintay ng kanyang asawang si Allan Guy ang biyayang ito.
“Waited for 4 years and now, God willing, we’ll be able to meet our Little Guy soon,” aniya.
Dagdag pa niya, “Every pregnancy is different,” ngunit itinuturing niyang biyaya ang pagmamahal at suporta na natatanggap niya.
Buong pasasalamat din niyang ibinahagi ang kanyang pananampalataya at ang pangakong pahahalagahan ang bawat sandali ng kanyang pagbubuntis.
Matatandaang inanunsyo ni Ritz ang kanyang pregnancy noong Enero sa pamamagitan ng isang intimate gender reveal.