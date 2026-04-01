Mga anghel ni Ate Gay, puro big stars!

By DELIA CUARESMA
Sa likod ng matitinding punchline at makukulit na banat, may mas malalim na kuwento ngayon si Ate Gay, isang kuwento ng tunay na pagkakaibigan at malasakit ng loob.
Kamakailan ay pinangalan niya ang mga tumulong sa kanya sa gitna ng kanyang laban kontra stage 4 mucoepidermoid cancer.
“All-star cast” ng mga personalidad na umaalalay sa kanya, huh!
Unang-unang binanggit ni Ate Gay si Allan K., ang matagal na niyang kaibigan at kapwa haligi ng comedy bar scene.
Aniya, si Allan K. ang naging boses at tulay niya para makilala ang ilang mga taong nag-abot tulong sa kanya. Kung hindi nga daw kay Allan, hindi malalaman ng taumbayan ang nagyari sa kanya.
Isa sa mga nagpaabot ng tulong kay Ate Gay ay ang actor-director na si Coco Martin, isa sa pinaka-generous na nilalang sa industriya. Hindi na bago kay Coco ang tumulong sa mga kapwa artista, kaya’t hindi na rin nakapagtataka ang kanyang presensya sa listahan ni Ate Gay.
Sa hanay naman ng showbiz-politics crossover, nariyan sina Jolo Revilla, at ang mg-amang Lito at Mark Lapid, mga personalidad na matagal nang konektado sa entertainment industry bago pa man ang kanilang political careers.
Ngunit dalawang pangalan ang tunay na “headliners” sa kuwentong ito: sina Heart Evangelista at Chaye Cabal-Revilla.
Ayon kay Ate Gay, nag-aabot ng tulong pinansyal buwan-buwan ang fashion icon at aktres sa kanya.
Samantala, si Chaye, na konektado rin sa entertainment sa pamamagitan ng Gabay Guro musical event, ang sumalo sa napakalaking gastusin niya sa ospital.
“Hindi ko sila hiningi, kusa silang dumating,” diin ni Ate Gay.
Bongga, diba? Isa itong patunay na sa showbiz, madalas man marinig ang drama at away, may kabutihan pa rin namang tahimik na kumukupkop sa puso ng ating mga mahal na artista.
Pak!