Maine, nagpakita na rin sa wakas!

By DELIA CUARESMA
Naghuhumiyaw sa tuwa ang mga fans ng mag-asawang Arjo Atayde at Maine Mendoza.
Matapos nga matsismis na hiwalay na e, naispatan itong si Maine at si Arjo na magkasama sa wedding anniversary ni Sylvia Sanchez at Art Atayde.
Si Sylvia mismo ang nag-share mga photos sa social media kung saan makikitang masayang nakikihalubilo si Maine kasama si Arjo at ang buong pamilya.
All smiles ang lahat sa mga litrato. Walang bakas ng away, lungkot, o sigalot, gaya ng napabalita kamakailan.
Pero ito na nga.
Bagama’t marami ang natuwa, may ilan na tila duda sa timing ng paglabas ng mga larawan, huh!
Ayon sa kanila, tila sinadya ang pagbabahagi nito sa social media upang pabulaanan ang kumakalat na tsismis at ipakita na maayos at matatag pa rin ang pagsasama ng mag-asawa.
Feeling nila e, all for show ang lahat!
Kaya?
Talaga bang wala ng kaligayahan ang mga bashers?
Kung hindi magkasama, hiwalay na. Kung magkasama naman, may malisyosong usap pa rin!
Naku, huh!
Hindi ba puwedeng mag-move on na mars?
Naipaliwanag na rin naman ang umano’y pagliban ni Maine sa isang mahalagang family gathering ng mga Atayde kamakailan.
Ang official statement nga e, masama lamang diumano ang pakiramdam ng TV host-actress that time.
So, ngayon na andiyan siya at naka-attend na finally at very obvious ang happiness, maging masaya na rin lang tayo, pwede?
Whatever the case maybe, para sa mas marami, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag.
Sapat na ang mga larawang ito bilang “resibo” na nananatiling matibay ang relasyon nina Maine at Arjo.
Yun na!