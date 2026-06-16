Pura Luka Vega, nagsilbi ng komunyon sa LGBTQ+ church, netizens umalma!

By DELIA CUARESMA
Hot topic muli sa social media ang kontrobersyal na drag artist na si Pura Luka Vega.
Pero hindi ito dahil sa panibagong drag performance gaya noong una.
Naging sentro ng diskusyon si Pura matapos magsilbi ng komunyon sa isang misa ng Open Table Metropolitan Community Church (MCC) sa San Juan City.
Ibinahagi ng MCC ang mga larawan mula sa kanilang June 14 worship service kung saan makikitang dumalo ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community at nakibahagi sa iba’t ibang bahagi ng pagdiriwang.
“Today is a very special day because we are joined by @puralukavega to celebrate and to serve communion with us,” saad ng simbahan sa kanilang post.
Ayon pa sa grupo, mahalaga ang naturang okasyon para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community at iba pang marginalized sectors.
“This is reclaiming our space as queer people and as a marginalized community, because the Eucharist is a sacrament that is an Open Table for all. Happy Pride mga Mahal!” dagdag pa nila.
Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Open Table MCC ay isang ecumenical Christian church na nakatuon sa pagbibigay-suporta at pagtanggap sa LGBTQIA+ community. Kabilang ito sa Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches (UFMCC), isang pandaigdigang Christian movement na may mga kongregasyon sa mahigit 20 bansa.
Agad namang nabuhay muli ang diskusyon tungkol kay Pura Luka Vega, lalo na sa mga Pilipinong hindi pa nakakalimot sa kontrobersyal niyang performance noong 2023.
Matatandaang umani ng matinding batikos ang drag artist matapos magtanghal na nakasuot bilang Poong Nazareno habang ginagamit ang kantang “Ama Namin.” Maraming Katoliko at religious groups ang nagsabing nakasakit ito sa kanilang pananampalataya.
Dahil dito, ilang kaso at reklamo ang isinampa laban kay Pura. Noong Oktubre 2023, inaresto siya matapos akusahan ng ilang grupo ng paglapastangan umano sa relihiyon.
Kalaunan ay naabswelto sa kasong may kaugnayan sa cybercrime noong Hunyo 2025.
Hindi naman nakaligtas sa mata ng publiko ang mga larawang ibinahagi ng MCC. Mabilis itong kumalat online at umani ng magkakahalong reaksiyon mula sa netizens.
“The height of Sacrilege. Di na kayo kinilabutan!” komento ng isang netizen.
“Kabastusan!” saad naman ng isa pa.
May ilan ding nagtaka kung bakit pinayagan si Pura na magsilbi ng komunyon sa simbahan.
“Bakit pinapayagan ‘yan?” tanong ng isang commenter.
Samantala, may mga bumatikos din sa muling pagkakasangkot ni Pura sa isang sensitibong usapin tungkol sa relihiyon.
“Never learn… tsk tsk tsk,” ani ng isa.
Well…