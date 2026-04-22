BAWAL SUMAGOT? Katrina Halili, tikom ang bibig sa tunay na estado nila ni Kris Lawrence!

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan ngayon sa showbiz ang umano’y muling pag-iinit ng relasyon nina Katrina Halili at Kris Lawrence. Marami ang naniniwala na nagkabalikan na ang dating celebrity couple, lalo na’t kapansin-pansin ang kanilang sweet moments sa social media.
Sa mga ibinabahagi nilang photos at videos, kitang-kita ang saya at pagiging komportable nila sa isa’t isa. Lalong kinikilig ang netizens kapag kasama nila ang kanilang anak na si Katie sa mga out-of-town trips, kung saan mistulang isang masayang pamilya ang kanilang peg.
Base sa mga viral clips sa Facebook at TikTok, hindi maiwasang isipin ng marami na nabigyan na ng second chance ang kanilang nakaraan. Sa katunayan, umaapaw ang suporta mula sa fans na umaasang magkaroon ng “happily ever after” ang love story ng dalawa.
Gayunpaman, nananatiling palaisipan ang tunay na estado ng kanilang relasyon.
Sa panayam ng “24 Oras,” diretsahang natanong si Katrina tungkol sa isyung pagbabalikan nila ni Kris. Ngunit sa halip na kumpirmahin o itanggi, pinili ng aktres na maging ilihim ang totoong “score” sa pagitan nila.
“Sa balikan po? Wala, secret lang. Secret. Wala tayong sasagutin, bawal daw. Bawal daw po sumagot,” pabirong sagot ni Katrina.
Bagama’t walang direktang sagot, ibinahagi naman ni Katrina ang kasalukuyan niyang nararamdaman pagdating sa pagiging ama ni Kris sa kanilang anak.
“Happy ako na nakikita ko na nagiging tatay talaga siya, at nararamdaman ko talaga ‘yong pagiging present niya as tatay,” ani ng Kapuso actress.
O, ayan. Hindi man payag si Katrina na kumpirmahin para sa ikaliligaya ng madla ang totoong namamagitan sa kanila ni Kris e, obvious naman ang kaligayahan niya sa ngayon.
Siguro naman sapat na muna ‘yun sa mga tagahanga ng dalawa!
Yun na!