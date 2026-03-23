Fans, na-excite sa poster ng ‘Blood vs Duty’!

By DELIA CUARESMA
Inilabas na ng ABS-CBN ang official poster para sa inaabangang action-drama series na “Blood vs Duty” na malapit nang mapanood sa primetime.
Nagbigay pasilip ang poster sa papel na gagampanan nina Richard Gutierrez, Bela Padilla, at Gerald Anderson kasama sina Baron Geisler at Barbie Imperial.
Mula sa disenyo ni Justin Besana ang nasabing poster na isang patikim sa posibleng tunggalian sa pagitan ng mga aabangang karakter ng Kapamilya series.
Bago ang poster reveal, ipinasilip din ng JRB Creative Production ang teaser kung saan makikitang may dalang baril si Richard habang may hawak na kris na sandata si Gerald na hudyat ng kanilang magiging maaksyong harapan sa serye.
Inilabas din ang isa pang teaser tampok si Bela, kung saan maririnig ang nakakakilabot niyang linya na, “they are being butchered and so severely outnumbered.” Samantala, maririnig naman ang putok ng baril at sirena ng kapulisan sa teaser ni Richard habang binabanggit ang linyang, “bunga ito ng malawakang pagkalat ng mga baril sa bansa.”
Isa ang “Blood vs Duty” sa mga bagong handog ng ABS-CBN ngayong taon na mula sa direksiyon nina FM Reyes, Bjoy Balagtas, Rico Navarro kasama ang action director na si Erwin Tagle. Unang inanunsyo ito noong Enero 19, kasabay ang pasilip sa matinding training na pinagdaanan ng cast bilang paghahanda sa serye.
Ang “Blood vs Duty” ay nasa ilalim ng JRB Creative Production sa pangunguna nina Julie Anne R. Benitez at creative head na si Dindo Perez. Ang JRB Creative Production ang nasa likod ng teleseryeng “Ang Sa Iyo Ay Akin,” “Mars Ravelo’s Darna,” “Nag-aapoy na Damdamin,” at “Sins of the Father.”