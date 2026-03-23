Ashley Ortega, pasado kay Zoren at Carmina!

By ROWENA AGILADA
Aprub kina Zoren Legaspi at Carmina Villarroel si Ashley Ortega bilang girlfriend ng anak nilang si Mavy Legaspi.
Anila sa “Fast Talk with Boy Abunda,” mabait si Ashley,kaya gustung- gusto nila ito para kay Mavy.
Mahal nila o kailangan nilang matutunang mahalin ang mahal ng kanilang mga anak. Nirerespeto nila ang desisyon nina Mavy at Cassy.
Just curious,minahal din kaya nina Carmina at Zoren si Kyline Alcantara na ex-girlfriend ni Mavy?
Ayon pa sa mag-asawa, hindi nila pinagagalitan ang kambal kapag late nakauwi ang mga ito. Nagpapasalamat sila na safe ang mga ito na walang masamang nangyari.
Nakabili sila ng property sa isang exclusive subdivision na ani Carmina, magkakatabing lote ang mga yun. Kapag may kanya-kanya nang pamilya ang kambal ay puwede silang magpatayo ng kanya-kanyang bahay doon. Magpapatayo sila ni Zoren ng sarili para magkakatabi sila ng mga anak nila.
Artista na rin
Pinasok na rin ni Icee Ejercito ang pag-aartista. Panganay siya sa tatlong anak na babae nina Gary Estrada at Bernadette Allyson. First acting project ni Icee ang Wattpad series na “My Husband Is A Mafia Boss” topbilled by Joseph Marco and Rhen Escano.
Rock singer si Icee na recording artist ng Universal Records. Garielle Bernice ang full name niya at Dela La Salle University college student.
Fashion model/influencer din si Icee.
Bata pa lang siya ay mahilig na siyang kumanta. Marunong siyang tumugtog ng piano at gitara.
Nag-voice lessons siya para ma-pursue ang dream niyang maging singer.
Challenge kay Icee ang pag-arte na aniya, kabado siya noong mga unang araw ng taping nila sa MHIAMB. Thankful si Icee sa support ng co-stars niya at ni direk Fifth Solomon.
Ani Icee, love na rin niya ang acting. Showbiz crush niya si Daniel Padilla.