Daniel Padilla, Kaila Estrada pinutakte ng netizens!

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan ngayon sa social media ang pagdalo ni Daniel Padilla sa birthday bash ng rumored girlfriend na si Kaila Estrada.
Bukod kasi sa romantikong pag-awit kay Kaila with matching bouquet of flowers, napansin agad ng fans ang kanyang kasuotan—tila raw “throwback” sa kanyang karakter sa “She’s Dating The Gangster,” ang pelikulang tumatak sa tambalan nila noon ng ex-girlfriend na si Kathryn Bernardo.
“Parang si Kenji pa rin ah, hindi maka-move on?” biro ng isang netizen.
May ilan pang nagkomento ng, “Wardrobe reveal: stuck in 2014!” at “Kuya DJ, baka naman time na mag-update ng peg?”
Siyempre, hindi rin nawala ang mas malisyosong hirit: “Mukhang hindi pa rin tapos ang kabanata nila ni Kathryn.”
Sa kabila nito, may mga dumepensa rin kay Daniel, sinasabing baka naman coincidence lang at hindi dapat bigyan ng malisya ang kanyang outfit.
“Let him be. Style niya ‘yan,” saad ng isang fan.
Samantala, ibang klase naman ang ingay na nakuha ng birthday celebrant na si Kaila.
Sa pagdiriwang ng kanyang ika-30 kaarawan, rumampa siya sa social media na buo ang kumpiyansa.
At one point nga e, pinasilip pa niya ang kanyang well-toned na likuran na ikinawindang ng ilan!
“Grabe, birthday goals!” komento ng isang follower.
“Serving looks at 30!” dagdag pa ng isa.
Marami ang napa-wow sa kanyang confidence at glow, na anila’y patunay ng pagiging komportable niya sa sariling balat.
Hati man ang ganap ng dalawa, sa huli, panalo ang netizens sa kanilang walang preno ngunit nakakaaliw na komentaryo.
Yun na!