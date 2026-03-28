Nagkataon lang: Lance Carr, nilinaw ang viral ‘Harana’ moment

Tempo Desk
Tempo Desk
Iginiit ni Lance Carr na wala siyang intensyon na mang-insulto gaya ng sinasabi ng marami base sa naging viral na eksena ng kanyang pag-awit sa isang beauty pageant sa San Fernando City, La Union kamakailan.

Sa kanyang performance ng “Harana” ng Parokya ni Edgar, nagkataon na habang papalapit siya sa isang kandidata ay tumugma ang linyang may negatibong dating—kaya agad itong napansin at pinag-usapan online.

Umani ito eventually ng milyon-milyong views sa social media.

May natawa, may nainis, may nang-asar.

Pero diin ni Lance, “It was not intentional.”

Ayon sa kanya, ang naturang linya ay bahagi lamang ng kanta at hindi direktang patama sa sinumang kandidata. “Nagkataon lang talaga and if you know the song you would understand na yung linya, it doesn’t refer to her, it refers to me as the singer.”

Ipinaliwanag din niya na ang ginawa niyang pag-assist sa kandidata ay nakaayon sa programa, kaya hindi niya kontrolado ang eksaktong timing ng kanyang kinakanta.

Bagama’t aminado siyang natatawa na lamang siya ngayon sa viral moment niya, medyo nasaktan siya sa mga comments na nabasa niya.

“Everything can be misinterpreted talaga,” sey niya.

Aminado siyang aral ito para maging mas maingat sa susunod.

Sey naman niya sa mga bashers: “For the laughs, okay siya, pero sana hindi natin atakihin nang personal.”

Umaasa si Lance na mauunawaan ng publiko na isang simpleng pagkakataon lamang ang nangyari—isang sandaling nagkataon, ngunit nabigyan ng ibang kahulugan. Yun na!

- Advertisement -

