Lella Ford, Caprice Cayetano big winners sa “Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0”

By DELIA CUARESMA
Idineklara si Lella Ford bilang Kapamilya Big Winner, habang si Caprice Cayetano naman ang kinilalang Kapuso Big Winner sa ginanap na Big Night ng “Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0” nitong Linggo.
Kinilala bilang “Ang Blooming Bunso ng Tacloban”, nanguna ang Kapamilya housemate na si Lella Ford matapos makakuha ng 53.63% ng kabuuang public votes.
Samantala, ang Kapuso housemate na si Caprice Cayetano, na inilarawan bilang “Ang Demure Daughter ng Quezon City,” ay nakakuha naman ng 61.78%.
Parehas sina Lella at Caprice na tatanggap ng ₱1 milyon na cash prize.
Ang Second Big Placers na sina Kapamilya housemate Krystal Mejes at Kapuso housemate Heath Jornales ay nakakuha ng 22.26% at 24.25% ng kabuuang mga boto at tatanggap ng tig-₱500,000.
Samantala, sina Kapamilya housemate Joaquin Arce at Kapuso housemate Ashley Sarmiento ay pumuwesto sa ikatlong puwesto na may 16.95% at 8.47%, at makakatanggap ng tig-₱300,000.
Nagtapos naman sa ikaapat na puwesto sina Kapamilya housemate Miguel Vergara at Kapuso housemate Princess Aaliyah na may 7.16% at 5.50%, at tatanggap ng tig-₱200,000.
Nasaksihan din sa Big Night ng “Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0” ang makasaysayang pangalawang kolaborasyon ng ABS-CBN at GMA Network sa pamamagitan ng espesyal na performances ng mga artista sa bawat network gaya ng BGYO, Cloud 7, sina JM Ibarra, Fyang Smith, Kai Montinola, Charlie Fleming, Kyle Echarri.
Nagsilbi bilang hosts ng Big Night sina Luis Manzano, Bianca Gonzalez, Robi Domingo, Gabbi Garcia, Melai Cantiveros-Francisco, Alexa Ilacad, at Mavy Legaspi.
Maaari naman muling mapanood ng viewers ang highlights ng “Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0” sa official YouTube channel ng “Pinoy Big Brother” at sa iWant.