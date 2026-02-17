SB19, pangmalakasan ang concert finale!

By JUN NARDO
Big time ang “Simula at Wakas” concert finale ng SB19! Aba’y sa malawak na SMDC Grounds lang naman ito gagawin. Obviously, alam ng organizers at ng grupo na kinakailangan nila ng malaking venue para sa dagsang fans na makikilahok sa historic event sa April.
Pero bago ang ang concert, may pampa-init ang grupo sa fans. Ito ang kanilang bagong single na ilalabas nitong Pebrero titled “Visa!”
Kaabang-abang ang pasabog na bagong photos ngh grupo na ilalabas sabay sa release ng music video ng “Visa.”
Pinag-uusapan!
Sa isang banda, umingay nitong nakaraang araw ang grupong Cup of Joe.
Dahil ito sa paandar ni Maris Racal. Nagpost siya ng photo kasama ang COJ member na si Gian Bernardino.
Tuloy umugong ang usap na may “something” sa kanilang dalawa!
After a while, ibinuking ni Maris na gimmick lang nila ni Gian ang pictures. Bahagi ito ng promo para sa music video ng kanta ni Maris na “Sino Ba Ang Tanga?”
Nagmukha ba kayong tanga sa ginawa ni Maris?
Successful!
Licensed agricultural engineer at respected jewelry leader ang trusted celebrity content creator at Maddox Jewelry owner na si Charo Cordial.
Isa sa celebrity clients ni Charo ang komedyanang si Pokwang.
Sa YouTube channel ng @MaddoxJewelry, naikuwento ni Pokwang ang pagkawala niya ng alahas at mamahaling relo sa set ng isang movie na ginagawa niya.
Pilit niyang hinanap ito nguni’t bigo siya. Sinisi niya ang sarili dahil sa pgmamadali e, nawaglit niya ang mga alahas!
Nang mapanood namin ang kuwento ni Pokie, aba, halos 2 Million ang views nito!
Ang daming fans ni Pokie at Charo, huh! Obviously marami ang nagtitiwala sa expertise ni Charo at Maddox pagdating sa usaping alahas lalo na diamonds, huh!