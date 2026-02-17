Yukii Takahashi, kasal nga ba?

By DELIA CUARESMA
Palaisipan sa mga fans ang dahilan ng biglaang hiwalayan nina Yukii Takahashi at Marco Gumabao.
Kung ano-anong ispekulasyon ang naglabasan na ang latest ay kasal na umano itong si Yukii!
Diumano, isa itong well-kept secret na nadiskubre ni Marco, dahilan upang talikuran niya ang yumayabong nilang pag-iibigan ng seksing actress-influencer.
Hindi nga raw ito matanggap ng aktor na isang “Born-again Christian.”
Bakit nga ba kasi itinago pa ito ni Yukii? Well, supposedly, ginawa niya ito alang-alang sa pausbong na showbiz career niya.
Understandable dahil “crush ng bayan” ang peg ni Yukii, at kung lumabas ito e, baka umasim ang dating niya sa mga fans!
Sayang at bagay pa naman sila ni Marco!
Nakakaloka pa ang dagdag na tsismis na, nalaman daw ito ni Marco matapos maging public ang kanilang relasyon.
Natakot pa nga diumano ang binata sa magiging reaksyon ng mga tao sa bigla nilang hiwalayan dahil baka isipin e, “ginamit” lang niya si Yukii as rebound matapos nilang maghiwalay ni Cristine Reyes!
May karagdagang detalye pa itong pagpapakasal ni Yukii, huh!
Supposedly, fixed marriage raw ito at pumayag lamang dalaga sa kagustuhan makakuha ng visa at makapag-abroad – something na possible lamang through that fixed marriage.
Hanggang ngayon ay tahimik pa rin sina Marco at Yukii sa isyu.