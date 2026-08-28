Sarah Geronimo, nagpagupit lang buntis agad?

By JUN NARDO
Umugong na naman na buntis si Sarah Geronimo.
Ito ay dahil lang sa pagpapaiksi nito ng buhok!
Naku, huh!
Todo-papuri ang fans ng Popstar Royalty dahil sobrang ganda ng kanilang idolo sa bagong hairdo nito!
May iba, pinansin pati ilong nito, huh!
Parang sa buntis nga raw!
Naku, marami na kasing abangers ng pagkakaroon ng baby ni Sarah sa asawang si Matteo Guidicelli!
Juice mio naman, huwag apurahin at baka mausog!
Tingnan ninyo si Alex Gonzaga, nang tuluyang makabuo, tumahimik. Now, buong ningning na ipinagmamalaki ang malaki niyang tiyan.
Sabi pa nga e, nanganak na nga raw ito!
Kaya, huwag apurahin ang pagbubuntis ni Sarah, huh!
New movie
Ang lead vocalist ng grupong Cup of Joe na si Gian Bernardino ang balitang isasama kina Elijah Canlas, JM Ibarra at Emilio Daez sa coming movie ng Regal Entertainment na “One For The Road.”
Tanging sina Elijah, JM at Emilio ang inilabas sa movie, na si Kip Oebanda ang director. E, contract artist ng Viva Films si Gian kaya may mga inayos muna sa kontrata bago ang pirmahan.
Kasama rin si Gian sa PH adaptation ng Thai hit movie na “Pee Mak” kaya may pinlantsa pang detalye sa schedule.
Teka, may BL touch kaya ang “One For The Road,” na next na offering ng Regal after “Saving Cherry,” na showing na next week?