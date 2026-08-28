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Mikee Quintos, gusto sa sigurado!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By ROWENA AGILADA

Ayaw na niya ng binata. ’Yan ang sabi ni Mikee Quintos kay Boy Abunda. Aniya, gusto niya sa next boyfriend niya ay ’yung sigurado na ito sa gusto nito.

Hindi kaya sigurado ang ex-boyfie niyang si Paul Salas sa gusto nito, kaya sila nag-break? Four years sila together at hindi nila sinabi ang dahilan.

Ani Mikee, pinag-usapan nila ni Paul na dalhin nila sa kanilang future ang good memories nila together at ’yung love lessons na natutunan nila. No bitterness, walang mapait na alaala.

Ayon pa kay Mikee, gusto niyang maging happy si Paul.

Graduate si Mikee ng Architecture sa UST. Underboard pa siya na aniya, may mga requirement pa bago siya makakuha ng board exams. Hopefully, matatapos niya after three years. Busy kasi siya sa kanyang showbiz career at hindi niya kayang iwan.

What if magpa-design si Paul ng dream house nito, willing ba siya?

“If the price is right!” sagot ni Mikee.

Mabubuntis?

Last year ay hinulaan ng tarot card reader na si Madam Gloria Escoto na mabubuntis si Kaila Estrada. Inulit na naman niya ito sa recent vlog ni Romel Chika.

Aniya, magkakaanak si Kaila. Pero hindi sila magpapakasal ni Daniel Padilla.

May matutuklasan daw ugali ang isa sa kanila na posibleng maging dahilan ng hiwalayan nila.

Bulagaan?

Bibiglain na lang daw tayo na kasal na sina Kathryn Bernardo at Mayor Mark Alcala. Very private daw ang dalawa sa kanilang relasyon, kaya very private rin ang kanilang kasal.

Mabubulaga raw ang madlang pipol na Mr. and Mrs. na sila.

Oh! Well, abangan kung magkakatotoo ang hula ni Madam Gloria.

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