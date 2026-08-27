Bianca Umali, itutuloy ang pag-aaral!

By Ruel J. Mendoza
Muling ipagpapatuloy ni Bianca Umali ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang kanyang kinuwento sa isang episode ng “i-Listen” ni Kara David.
Sa naturang podcast, ibinahagi ng Kapuso Prime Gem na inuna niyang pag-aralin ang kanyang pinsang si Samantha.
Ngayong tapos na sa pag-aaral si Samantha, sinabi ni Bianca na pagkakataon na rin niya para ituloy ang matagal na niyang planong mag-aral sa kolehiyo.
“I have two choices. Either I go to a design school for interior design, or I’m also looking into a big university. Pero hindi pa po ako decided sa kung ano talaga, but yes, I’m excited to study,” sey ng aktres.
Ipinaliwanag ni Bianca kung bakit niya pinag-aral ang kanyang pinsan. Para sa kanya, isa itong paraan ng “pay it forward” bilang pasasalamat sa kanyang Lola Vicky.
Kung sapat lang daw ang kanilang pinansyal noon, sabay sana silang nag-aral ng kanyang pinsan. Ngunit inamin niyang napakamahal na ng edukasyon sa ngayon.
Naniniwala naman si Bianca na walang pinipiling edad ang pag-aaral at hindi kailanman mahuhuli ang sinuman para dito.
Nagtapos si Bianca ng senior high school noong 2019.
Sa piling ng kanyang Lola Vicky lumaki si Bianca matapos siyang maulila sa ina noong siya ay 5 years old, at sa ama naman pagkaraan ng limang taon.
Boses pala ni Bianca ang maririnig sa upcoming animated film ng GMA Films na “Ella Arcangel.”