Richard Gutierrez at Barbie Imperial, hindi magkakatuluyan?

By ROWENA AGILADA
Sa vlog ni Romel Chika, pinahulaan niya sa tarot card reader na si Madam Gloria Escoto ang kapalaran ng ilang kilalang showbiz couples.
Paalala nila, huwag masyadong seryosohin ang mga lumabas sa baraha. Gabay o babala lang ang mga iyon.
Away-bati raw ang relasyon nina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Hindi sila magkakatuluyan dahil may mga taong ayaw kay Barbie.
Naiisip daw ni Barbie na magpapakasal sila ni Richard. Pero hindi raw mangyayari iyon. Hindi rin daw magiging successful si Barbie sa pagiging artista.
Mas magkakaroon daw si Richard ng maraming pera kapag sa ibang bansa siya maninirahan.
For now, happy sina Richard at Barbie sa kanilang relasyon.
Di matutupad
Hindi raw matutupad ang hiling ni Sarah Geronimo na magkaanak. Hoping pa rin si Matteo Guidicelli na kung ibibigay, ibibigay iyon sa kanila ng Maykapal.
Masaya sila ni Sarah sa kanilang relasyon. Hindi na raw masyadong iniisip ni Sarah ang kanyang career. Happy wife siya.
Mag-ingat daw si Matteo sa pagpapahiram ng pera sa isang malapit na kapamilya o kaibigan dahil baka ma-scam siya.
More success naman daw sa kanyang mga negosyo.
Magpapakasal
Magpapakasal daw sina Coco Martin at Julia Montes sa 2028. Mas masaya raw ang relasyon nila ngayon dahil lantaran na.
Magkakaroon pa raw sila ng isang anak na lalaki. May tsika na diumano, dalawa na ang anak nila—isang girl at isang boy—na hindi pa rin inaamin o itinatanggi ito nina Coco at Julia.
Buntis?
Masaya sa kanilang relasyon ngayon sina Aljur Abrenica at AJ Raval. Buntis daw ngayon si AJ.
Pinoproblema raw ngayon ni Aljur ang kanyang ex. Gusto man niyang pakasalan si AJ, hindi raw magag-grant ang annulment ng kasal nila ng kanyang ex-wife.