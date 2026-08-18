Robin at Mariel Padilla, asar-talo kay Vice Ganda!

By DELIA CUARESMA
Asar-talo si Robin Padilla at asawa nitong si Mariel Rodriguez-Padilla sa “It’s Showtime” kamakailan.
Binanatan lang naman sila ni Vice Ganda.
Nagsimula ito sa pasiklaban ng banat nina Vice Ganda at Vhong Navarro matapos mapansin ni Vice ang outfit ng kanyang co-host.
“Hiniram mo pa ’yung costume ni Robin Padilla sa ‘Maging Sino Ka Man’ with Sharon Cuneta!” sey ni Vice kay Vhong.
At dahil hindi naman magpapatalo si Vhong sa pagkakataong magpakitang-gilas, sagot niya, “Aba siyempre tol, dapat ganu’n tayo!”
Sinundan pa niya ito ng pagkanta ng “Maging Sino Ka Man,” hanggang sa sumingit si Jhong Hilario.
Doon na nagpakawala si Vice ng banat.
“Ang galing. Magaling talaga ’to, idol ko ’to eh! Nakakapagpasa ’yan ng batas sa Bilibid,” sabi ni Vice.
Boom.
Tawanan, hiyawan at palakpakan agad ang studio.
At kung may nagtataka kung saan nanggaling ang banat na iyon, well, walang iba kung hindi sa naungkat kamakailan na 2022 vlog ni Mariel kung saan ipinagtanggol niya ang qualifications ng kanyang asawa bilang mambabatas.
“Si Robin nung nasa Bilibid (New Bilibid Prison), nakapagpasa na ng batas, without even being a senator,” ani Mariel sa naturang vlog.
Pak.
Kagulo ang internet.
Agad nilinaw ni Mariel ang kanyang ibig sabihin sa isang Facebook post.
Ayon kay Mariel, ang punto niya noon ay sagutin ang mga nagsasabing hindi marunong gumawa ng batas si Robin dahil wala itong natapos na pag-aaral.
“Ang sinasabi nila, ‘Walang tinapos na pag-aaral. Marunong ba ’yan gumawa ng batas? Eh ’yan ang trabaho ng senador.’ So I corrected the point they were trying to make,” dagdag niya.
Okay, fine!