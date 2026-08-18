Mika Salamanca, ambisyosa!

By ROWENA AGILADA
Childhood dream come true kay Mika Salamanca na naging singer siya. Aniya sa podcast ni Christian Bables, ipinag-pray niya ‘yun kay Lord.
“Nag-manifest ako,”ani Mika. Bata pa siya’y ambisyosa na siya, aniya pa.
At the age of 16 ay naging vlogger si Mika na aniya, people-pleaser siya. Focused siya on how to entertain other people.
Nabago
Dream niya makapasok sa PBB house for the experience. Inakala niyang two weeks lang siya tatagal. She never thought na magiging grand winner siya.
Paglabas niya sa Bahay ni Kuya, nabago ang buhay niya. Ani Mika, iba raw pala ang buhay-artista. Maraming bawal ilabas.
Hindi na niya alam ang identity niya. Kung sino na siya. Kung tama ba ang ginagawa niya? Baka magkamali siya. Anong sasabihin niya? Ang daming comments ng iba’t ibang tao.
Magkakahiwalay
Dream come true rin kay Mika na may magandang buhay na ngayon ang kanyang pamilya. Nakakatulong na rin siya sa ibang tao.
Ayon kay Mika, noong mga bata pa silang magkakapatid ay magkakahiwalay sila. ‘Yung ate niya’y lumaki sa isang tita nila. Sa lola naman nila lumaki ‘yung kuya niya. Nag- work kasi sa abroad ang parents nila.
Kahit lumaki silang magkakahiwalay, naging close pa rin silang magkakapatid, ayon kay Mika. May constant communications sila.
May kanya-kanya nang pamilya ngayon ang mga kapatid niya. Busy naman sa kanyang career si Mika.