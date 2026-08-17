Bea Alonzo, handa na ba maging ina?

By ROWENA AGILADA
Hindi pa sanay si Bea Alonzo na tinatawag siyang Mrs. Co. More than a month na silang married ng husband niyang si Vincent Co.
Sa isang recent event ay Bea Alonzo-Co ang pakilala sa kanya ng host.
Obvious sa kanyang aura ang pagiging happy wife na feeling niya e, nasa cloud nine siya.
Naninibago rin si Bea na pag gising niya sa umaga ay may katabi na siya.
Abangers ang fans ni Bea kung kailan sila ni Vincent magkakaroon ng little Bea or little Vincent.
Answered prayer
Napag-usapan pala nina Edu Manzano at Cherry Pie Picache ang kasal noong together pa sila.’Yan ang sabi ng actress kay Julius Babao.
She told Edu to give her more time dahil she’s never been married. Gusto niyang pag-isipang mabuti.
“Pinatagal mo pa kasi,” joke ni Julius.
Ayon pa kay Cherry Pie, answered prayer si Edu. Guwapo, matalino, maayos, edukado at napakabait na tao. Sadly, not meant sila for each other.
Three years na silang hiwalay ni Edu. May bagong partner si Manzano, si Ann Cuisa na CEO ng isang technology company. She’s happy for him, ani Cherry Pie.
Aniya, may suitors siya ngayon and she prefers na older ito sa kanya or hindi nalalayo ang edad nito sa kanya. Ayaw niya ng younger sa kanya dahil hindi na niya ito mabibigyan ng anak kung gusto nito.
She is 57 years old na.
Hiwalay na
Sa viber message nagpaalam si Aiko Melendez kay Ogie Diaz noong naghiwalay sila bilang talent at manager. Magpo-focus daw si Aiko sa kanyang political career. Isa ‘yun sa mga dahilan ng hiwalayan nila.