Maris Racal, muling pinaguusapan!

By DELIA CUARESMA
May bago na nga bang nobyo si Maris Racal?
Muling kasinig naispatan ang aktres na may kasamang isang non-showbiz guy.
Nakita siyang sinundo nito sa airport.
Kagagaling lang ng aktres sa Tawi-Tawi kung saan siya nag-shoot para sa “Incognito 2,” kasama sina Daniel Padilla, Kaila Estrada, Ian Veneracion at Carlo Aquino.
Mabilis na naging paksa ng usapan online ang sighting.
Hindi naman mukhang nagtatago si Maris. Nagpa-picture pa nga siya sa ilang nakakita sa kanya bago siya tuluyang sumama sa lalaki.
At dito na napansin ng mga marites ang detalye.
Lumapit si Maris sa lalaki at tila bahagyang humalik sa kanya bago ito tumulong na samahan siya papunta sa kanilang sasakyan.
Ang lalaki? Matangkad, kulot ang buhok at nakasuot ng dark shades, long sleeves at pants.
May mga netizen namang nakapansin na hawig ng lalaki ang nakitang kasama ni Maris noong Hulyo.
Kaya naman ang tanong ngayon: friend lang ba talaga o may something more?
Wala pang kumpirmasyon mula kay Maris tungkol sa tunay na relasyon nila ng lalaki.