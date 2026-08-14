Heart Evangelista, Kapuso pa rin!

By JUN NARDO
Patuloy ang pagningning ng career ni Heart Evangelista bilang Sparkle artist dahil nitong nakaraang mga araw e, nag-renew ng kontrata ang aktres, host, influencer at global fashion icon sa kumpanya!
Sinaksihan ng GMA executives mula sa Kapuso Network at Sparkle GMA Artist Center ang landmark event.
Nagsilbing host ng event ang co-host ni Heart sa GMA game show na “The People Have Spoken” na kanyang pinasalamatan sa kanyang Facebook page.
Ang rebelasyon ni Heart after the contract signing ay ang pagsasama nila sa isang project ng first love niyang si John Prats.
Kaya naman nagising ang fans ng JoHeart na Gummy Bears ang tawag. Para sa kanilang dedicated supporters for over 20 years ang project na hindi dinitalye kung TV o movie.
Naging bisita na si John sa “Heart World” show ni Heart, nagsama sa isang music video at binihisan minsan sa isang video ng team ni Heart.
Excited na ba kayo sa reunion nina Heart at John? Abangers, Gummy Bears!
B-day girl!
GMA Primetime Queen Marian Rivera turned 42, Aug 12.
As usual, tuwing birthday ni Yan, nakakasama niya ang Smile Train family na tinutulungan niya.
Bumati kay Yan ang ilang bata sa Smile Train at meron isa nga roon na kasabay pa niya ang kaarawan!
Sa isang post sa FB, ibinahagi ni Yan sa followers ang isang portrait niya.
Nakalagay ang caption na, “Chapter 42. Grateful for this beautiful, meaningful life—and most of all. For the people who fill it with so much love. My heart is full.”
Happy, happy birthday, Marian!