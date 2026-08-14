Ate gay masayang ipinagdiwang ang 55th kaarawan sa kabila ng karamdaman!

By DELIA CUARESMA
Hindi lang cake, handa at pagbati mula sa mga mahal sa buhay ang naging espesyal sa ika-55 birthday ni Ate Gay. Para sa komedyante, higit sa lahat, isang regalo ang mismong pagkakataong maipagdiwang pa niya ang kanyang buhay.
Ibinahagi ni Ate Gay sa Facebook ang kanyang birthday reflection ilang oras bago ang kanyang espesyal na araw. At ramdam sa kanyang mensahe ang saya at pasasalamat matapos niyang malampasan ang isang panahong hindi siya sigurado kung makakapag-celebrate pa siya ng birthday niya ngayong taon.
Pero ngayon, tila isang malayong alaala na lang ito dahil narito siya at ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan.
“Salamat sa inyong lahat, lalo na sa mga anghel ko at kay Lord Jesus. Salamat,” dagdag pa niya.
Para kay Ate Gay, may isa pang dahilan para maging mas makabuluhan ang kanyang birthday. Isang taong itinuturing niyang “angel” ang tumulong para maipagpatuloy niya ang kanyang gamutan bilang maagang regalo sa kanya.
Sa isa pang post, ibinahagi niya na sasailalim pa siya sa 12 session ng immunotherapy, na isinasagawa kada 21 araw.
Sa kabila ng patuloy na laban sa cancer, pinipili ni Ate Gay na harapin ang bawat araw nang may pag-asa at pasasalamat.
Patuloy siyang ginagamot para sa mucoepidermoid squamous cell carcinoma, isang pambihirang uri ng cancer. Noong Hunyo, ibinahagi rin niyang may panibagong bukol na nakita sa kanyang leeg at kailangan niya muling sumailalim sa treatment.
Kaya ngayong birthday niya, ang selebrasyon ay higit pa sa isang numero. Para kay Ate Gay, bawat taon ay isang panibagong biyaya.