Dennis Trillo, takusa!

By ROWENA AGILADA
Takot si Dennis Trillo kay Jennylyn Mercado. Aniya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” 100% loyal siya sa kanyang wifey. Hindi niya ito binibigyan ng dahilan para pagdudahan siya nito.
Ipinagdiinan ni Dennis na secure sa kanya si Jennylyn. Walang dahilan para magselos ito. Hindi niya pinapansin kung may ibang girl na nagpaparamdam o nagpi-flirt sa kanya. Ayaw niyang magulo ang pamilya niya.
Ayon kay Dennis, nasa era siya na mas focused siya ngayon sa pagiging family man. Gusto niyang maging good provider. Mas nag-e-enjoy siya bilang asawa at ama.
Eighteen years old na ang panganay niyang si Calix, anak niya sa ex-partner niyang si Carlene Aguilar.
May girlfriend na si Calix na naipakilala na nito sa kanya, ani Dennis. Ang payo niya kay Calix ay parating mag-ingat. Aniya, mapupusok ang mga kabataan ngayon at ikinatatakot ni Dennis na makabuntis ang kanyang anak. Parati niyang sinasabihan si Calix na dapat ay kaya na nitong panindigan kapag may ginawa ito.
Ayon kay Dennis, may hilig din mag-artista si Calix. Gusto nitong mag-acting workshop. Siya na lang ang magwo-workshop sa anak niya. Why not? E, mahusay na actor si Dennis at multi-awarded.
Mahusay na fencer naman si Calix. Nag-champion siya sa mga sinalihang competitions.
Pinagbawalan!
Pansin ng entertainment writers na may lungkot sa mga mata ni Elijah Canlas noong nakausap nila ito sa isang showbiz event.
Maluha-luha pa nga raw si Elijah noong naramdaman niyang gusto siyang tanungin tungkol sa break-up nila ni Miles Ocampo.
Kaya lang ay pinagbawalan ang press. Ramdam ng isang writer na mukhang willing naman daw si Elijah magsalita tungkol sa hiwalayan nila ni Miles. May kumontra nga lang. Ay naku, ganyan din sa mga presscon, bawal ang personal questions.