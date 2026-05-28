Gusto mo ba maging milyonaryo?

By DELIA CUARESMA
Kung matagal mo nang pangarap maging instant milyonaryo, ito na ang pagkakataon na hinihintay mo!
Opisyal nang nagbabalik ang “Kapuso Bigtime Panalo” para sa ikalimang season nito, at mas bongga ito ngayon dahil mahigit P6 milyon ang kabuuang papremyo na naghihintay sa maswerteng participants!
Mas exciting pa rito, dalawang lucky winners ang magkakamit ng tig-P2 milyon na grand prize sa kauna-unahang pagkakataon sa history nito!
Bukod sa milyon-milyong jackpot, may pagkakataon ding manalo ng iba’t ibang cash prizes sa buong promo period.
May 10 winners ng tig-P50,000, 100 winners ng tig-P5,000, at 280 winners ng tig-P1,000.
Simula May 30 hanggang August 7, ngayong taon, maaaring sumali ang mga mamimili at sari-sari store owners nationwide sa pamamagitan ng simpleng mechanics.
Kailangan lamang bumili ng alinman sa limang participating products gaya ng Nescafé, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Nestea Iced Tea, Aji-Ginisa Flavor Seasoning Mix, at Lady’s Choice.
Pagkatapos bumili, isulat ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, at pirma sa isang papel. Isama ito sa envelope kasama ang proof of purchase ng participating products bago ito ihulog sa alinman sa mahigit 750 designated dropboxes nationwide na matatagpuan sa Mercury Drug branches, Puregold outlets, at GMA Network TV at radio stations.
Ang mga mapipiling winners ay iaanunsyo linggu-linggo sa pamamagitan ng Facebook Live sa official GMA Promos Facebook page.
Maaari ring makita ang kompletong listahan ng winners sa official website at social media accounts ng GMA Promos.
O, ano pa ang hinihintay mo Kapuso?
Sino nga ba ang may sabing hindi puwedeng yumaman sa simple at mabilis na paraan?
Suwertihan lang ‘yan!