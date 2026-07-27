BF ni Nadine Lustre, ibinunyag ang 3 taong laban sa cancer!

By DELIA CUARESMA
Isang matinding pagsubok pala ang nalampasan ni Christophe Bariou.
Sa unang pagkakataon, ibinunyag ng Filipino-French businessman at partner ni Nadine Lustre na tatlong taon siyang nakipaglaban sa isang bihirang uri ng cancer, isang laban na matagal niyang itinago sa publiko.
Sa isang TikTok post, ibinahagi ni Christophe ang mga larawan noong siya ay sumasailalim pa sa gamutan, kalakip ang emosyonal na mensahe tungkol sa panahong sinabi ng mga doktor na ilang linggo na lamang ang nalalabi niyang buhay.
Inamin niyang pinili niyang manahimik noon dahil ayaw niyang tingnan bilang isang biktima o kaawaan ng ibang tao. Gayunman, nagpasya siyang ibahagi ang kanyang karanasan upang magsilbing inspirasyon sa iba.
Matapos makakuha ng panibagong opinyon mula sa mga doktor sa France, natuklasang mayroon siyang isang napakabihirang uri ng lymphoma. Agad siyang sumailalim sa chemotherapy at immunotherapy at makalipas lamang ang dalawang buwan ay nasa remission na siya.
Ayon kay Christophe, binago ng karanasang iyon ang kanyang pananaw sa buhay. Mas naging determinado siyang ipagpatuloy ang mga pangarap na minsang inakala niyang hindi na niya maaabot, habang mas pinahahalagahan ang bawat araw na ibinibigay sa kanya.
Mas naging matatag din ang kanyang paninindigan sa mga adbokasiya tulad ng animal welfare, plant-based living, at pagpapalaganap ng kabutihan at malasakit sa kapwa.
Umaasa siyang magsisilbing paalala ang kanyang kuwento na huwag hintaying dumating ang pinakamabigat na pagsubok bago matutong pahalagahan ang buhay.
Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagpasalamat si Christophe sa pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng naging sandigan niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay.
Ang kanyang simpleng mensahe: “Live and let live.”