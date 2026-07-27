Julia Barretto, ‘open to all’ ang bagong peg!

By DELIA CUARESMA
Bukas at handa si Julia Barretto.
Ito ay para sa mga bagong oportunidad sa karera.
Inilahad niya ito matapos aminin na independent artist na siya. Wala na siyang exclusive contract with any management.
Anyare?
Well, ayon sa seksing dilag gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong makagawa ng iba’t ibang proyekto sa iba’t ibang produksyon, lalo na kung maganda ang kuwento at may maiiwang halaga sa kanya bilang artista.
Nilinaw rin niyang wala siyang alitan sa anumang network o production house.
Mas gusto rin niyang ilarawan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon bilang “open to opportunities” kaysa tawaging “freelancer.”
“Magandang panahon ito para ma-explore ko ang iba’t ibang pagkakataon. Ang importante, magandang istorya ang maikukuwento at sana ay maisip nila ako para sa mga proyekto,” ani niya.
Nilinaw rin ng aktres na wala siyang sama ng loob sa alinmang management, network o production company na nakatrabaho niya noon.
Aniya, malaki ang utang na loob niya sa mga kumpanyang nagtiwala, nag-alaga at tumulong sa paghubog ng kanyang karera. Dahil dito, nais niyang manatiling maganda ang kanyang relasyon sa lahat at umaasang muli silang magkakasama sa mga susunod na proyekto.
Kabilang sa mga nais niyang muling makatrabaho ang Viva, Star Cinema, Regal at iba pang production houses, basta’t may magandang kuwento at de-kalidad na proyekto.