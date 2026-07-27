Janine Gutierrez, ‘super lucky’ kay Jericho Rosales!

By ROWENA AGILADA
Two years na ang relasyon nina Jericho Rosales at Janine Gutierrez na anang huli sa “Almost Honest” podcast ni Kylie Verzosa, “super lucky” siya to have him.
Unexpected ‘yun.
Ayon pa kay Janine, gumawa siya ng listahan ng characteristics ng future partner niya at na kay Jericho lahat ng mga katangiang hinahanap niya noong nakilala niya ito.
“He wants the best for me. It’s super fun working with him. He is really funny. He is sweet to everyone sa set. He cracks jokes. Chill lang siya. He is an ideal person to work with,” ani Janine.
Aniya pa, never pa sila nag-away sa set. Wala na ang pa- cute na tampuhan.
Ayon pa kay Janine, hindi niya tsine-check ang cellphone ni Jericho. Never siya magha-hire someone para i-loyalty test ang boyfriend niya. Super secure siya sa love and honesty ni Jericho. ‘Yun na!
Pregnant?
Aware kaya si Kim Chiu Chiu sa bagong tsismis about her? Diumano, pregnant siya. True kaya ito?
Nasa Sydney, Australia si Kim kasama si Paulo Avelino at ibang Kapamilya stars para sa “ASAP.”
Nag-post sa socmed ang KimPau fans ng photos nina Kim at Paulo. Comments ng fans, super happy sila sakaling totoong buntis si Kim, kasal man sila ni Paulo o hindi.
Bago ang preggy issue, natsismis na diumano, kasal na sina Kim at Paulo. Diumano, sa USA sila nagpakasal after ng US tour nila.
May tsika ring diumano, nagli- live -in na sila. Which is which kaya ang totoo? Kasal na sila, live-in or preggy na si Kim? Or fake news lang ang mga ito?