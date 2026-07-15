Paulo Avelino at Kim Chiu, kasal na nga ba o live-in pa lang?

By ROWENA AGILADA
How true kaya ang tsika na diumano’y kasal na sina Kim Chiu at Paulo Avelino? Ayon kay Ogie Diaz, may nakarating sa kanya na sa USA daw nagpakasal sina Kim at Paulo.
Natsika na ito noong nag- US tour ang KimPau na diumano pa rin, sumunod doon ang respective families nina Kim at Paulo. Pero hanggang nakabalik na sila sa Pilipinas, walang inamin sina Kim at Paulo kung may naganap ngang kasalan sa kanila.
May nakarating din kay Ogie na diumano’y nagli-live in na sina Kim at Paulo. So, ano nga ba ang totoo? Kasal na ba sila o nagli-live in na ?
Ani Ogie, hayaan na lang na sina Kim at Paulo ang magsalita. Oo nga, wait na lang tayo.
Inurong na?
How true naman kaya ang balita na diumano, iniurong na ni Kim ang demanda niya laban sa kapatid niyang si Lakam? Pero need pa rin daw bayaran nito ang halaga ng perang nakuha kay Kim.
Parehas wala pang pahayag kaugnay nito ang magkapatid na Kim at Lakam.
Sa opening ng store ng isang business ni Kim sa Zamboanga ay present ang mga kapatid ni Kim maliban sa kanilang ate Lakam.
Hindi kaya siya invited?
Wala!
Bakit kaya wala si John Lloyd Cruz sa piano recital ng anak niyang si Elias? ‘Andun si Ellen Adarna kasama si Baby Liana.
Umakyat pa sa stage sina Ellen at Baby Liana na tuwang-tuwa sa pagtugtog ng piano ng kanyang kuya Elias.
Hindi kaya na-inform si John Lloyd sa piano recital ni Elias,kaya wala siya? O, baka busy lang siya?
By the way, wala pang update sa sitcom na pagsasamahan nina JLC at Ellen. Nag-umpisa na kaya sila mag-taping? Kasama rin nila sa show sina Rufa Mae Quinto at Bayani Agbayani.